В России оценили ситуацию с контрнаступлением в Курской области

Военный аналитик Онуфриенко допустил прибытие резервов ВСУ в Курскую область

На фоне информации о контрнаступлении российских войск в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перекинуть на это направление любые силы. Такое развитие событий допустил военный аналитик Михаил Онуфриенко, чьи слова приводит «Взгляд».

По его мнению, в перспективе Вооруженные силы (ВС) России могут пойти на штурм к Любимовке в Кореневском районе. При этом ожидать, что противник отступит, не стоит, считает Онуфриенко.

«Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для [главкома ВСУ] Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», — считает эксперт.

Он добавил, что на данный момент можно говорить о том, что российские войска перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению населенных пунктов, захваченных противником.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.

На следующее утро командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ начинают понимать, что удерживать часть приграничных территорий Курской области им тяжело, и несут большие потери.