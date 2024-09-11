Соратник Кадырова оценил потери ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ начинают понимать, что удерживать часть Курской области им тяжело

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают понимать, что удерживать часть приграничных территорий Курской области им тяжело, и несут большие потери. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«На нашем направлении мы продолжаем удерживать и уничтожать противника. Противник несет очень большие потери», — сообщил Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что Россия вернула под свой контроль около 10 населенных пунктов в Курской области. Военнослужащие перешли в наступление, отчитался Алаудинов и назвал хорошей обстановку в Курской области.

О том, что Россия начала контрнаступление, стало известно вечером 10 сентября. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки. В силовых ведомствах также сообщили, что при контрнаступлении в Курской области российские морпехи взяли в плен шесть штурмовиков ВСУ.

Впоследствии стало известно, что ВС России продолжили контрнаступление и освободили Снагость и Апанасовку. Армия России, по последним данным, проводит зачистку перешедших под контроль населенных пунктов.. Зачистка также ведется в Гордеевке и поселке 10-й Октябрь, которые удалось освободить в ночь на 11 сентября.