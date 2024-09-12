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09:33, 12 сентября 2024Наука и техника

Россия расширит производство Су-57

«Ростех»: ОАК построит дополнительное здание для расширения производства Су-57

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Предприятие Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») построит дополнительное здание для расширения производства Су-57. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ), который выпускает Су-57, обновляют производство. В рамках проектов технического перевооружения завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции.

«Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов пятого поколения», — сообщили в «Ростехе».

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Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь подчеркнул, что количество поступающих в войска Су-57 ежегодно увеличивается.

В августе в ОАК сообщили, что на КнААЗ ввели в эксплуатацию корпус отработки топливной системы и завершили первую очередь строительства эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования.

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      Даниил Иринин
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