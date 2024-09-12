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15:48, 12 сентября 2024Силовые структуры

Российский криминальный авторитет Бай получил срок за статус «смотрящего»

В Брянской области авторитет Бай получил 12 лет за статус «смотрящего»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Брянской области к 12 годам колонии особого режима приговорен россиянин Сергей Баев, признанный виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в четверг, 12 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По информации суда, во время судебного заседания осужденный своей вины не признал и отказался давать показания. Как сообщает издание «Брянские новости», Баев, известный в криминальном мире как авторитет по кличке Бай, являлся так называемым «смотрящим» за регионом. Он имел влияние на преступные отношения в городе Дятьково и выступал в роли судьи при решении конфликтов между криминальными структурами.

Осужденный неоднократно привлекался к ответственности за различные преступления. В том числе, за вымогательство и угон автомобиля.

Тюменский областной суд вынес приговор в отношении бывшего смотрящего за Тюменью Сергея Патрушева, известного в криминальных кругах как Патрушонок.

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      Владимир Седов
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