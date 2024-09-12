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18:25, 12 сентября 2024Спорт

Стало известно о пропаже из дела заключения эксперта WADA в пользу оправдания Валиевой

Из дела Валиевой пропало заключение эксперта WADA в пользу оправдания фигуристки
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Появилась новая информация по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации источника, в ходе расследования был проведен эксперимент, который мог бы доказать невиновность Валиевой.
Рекомендованный для эксперимента эксперт WADA Марсиаль Сожи выдал заключение, что загрязнение пробы спортсменки действительно могло произойти через десерт. При этом в мотивировочной части вердикта выводов Сожи нет.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Валиева настаивала на том, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дед (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана).

Спортсменка была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

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      Анастасия Борисова
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