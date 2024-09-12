Священника отстранили от служения за гей-вечеринки и съемки в порно

В Венгрии активный борец с пропагандой ЛГБТ оказался завсегдатаем гей-вечеринок

В Венгрии католического священника Герго Бесе, известного своими консервативными взглядами, уличили в участии в гей-вечеринках и съемках в порно и отстранили от служения. Об этом сообщает Telex.hu.

Бесе часто появлялся на правительственных мероприятиях, освящал резиденцию премьер-министра Виктора Орбана и считался активным борцом с «пропагандой ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

При этом, согласно материалам, попавшим в распоряжении венгерского издания Válasz Online, Бесе оказался завсегдатаем гей-вечеринок. По утверждению журналистов, это подтверждают его переписка и видеозаписи. Некоторые ролики с участием священника публиковались на порносайтах.

В венгерских правительственных кругах были знакомы с компроматом на Бесе еще до публикации Válasz Online. Архиепархия Калочи-Кечкемета отстранила священника от служения спустя несколько часов после выхода статьи о его тайной жизни.

Ранее сообщалось, что Ватикан отправил в отставку польского епископа Гжегожа Кашака. Причиной стал скандал из-за оргии с участием священнослужителей, якобы устроенной в его епархии.