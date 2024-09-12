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12:49, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Одессе раздался взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Одесской области на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв раздался в Одессе около 12:10 в четверг, 12 сентября. Какие объекты инфраструктуры были повреждены, неизвестно.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в Одессе прозвучал на фоне воздушной тревоги. Она действовала в регионе с 12:03 до 12:27.

Днем 12 сентября также стало известно о взрывах в украинском городе Сумы. Сообщалось, что в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

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      Екатерина Грищенко
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