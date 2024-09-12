В Одессе раздался взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

В Одесской области на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что взрыв раздался в Одессе около 12:10 в четверг, 12 сентября. Какие объекты инфраструктуры были повреждены, неизвестно.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в Одессе прозвучал на фоне воздушной тревоги. Она действовала в регионе с 12:03 до 12:27.

Днем 12 сентября также стало известно о взрывах в украинском городе Сумы. Сообщалось, что в Сумской области была объявлена воздушная тревога.