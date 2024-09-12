В Сумах прогремели взрывы

В Сумах произошли взрывы

В украинском городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«В Сумах слышали звуки взрывов», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области действует воздушная тревога.

Ранее взрывы произошли в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях. Как сообщалось, целью ударов стал Староконстантинов. Позднее в украинских СМИ появилась информация о повторном взрыве в Хмельницкой области.

12 сентября в городе Конотоп в Сумской области Украины после взрывов сложилась критическая ситуация с электричеством. Как сообщалось, была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура.