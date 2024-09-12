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19:14, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

В российском городе чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

«Фонтанка»: петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

Фото: Rüdiger Wölk / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Петербургским чиновникам запретили использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

«В целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, прошу исключить использование иностранных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и других) для обмена служебной информацией», — говорится в письме главы комитета по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга Юлии Смирновой, датированном 4 сентября.

По данным издания, до подведомственных учреждений требование стало доходить позже и уже со ссылкой на распоряжения курирующих их комитетов. В письме чиновников из российского города призвали использовать отечественный мессенджер Express.

В начале сентября сотрудники Минпромторга также получили письмо, в котором им напомнили о необходимости перехода для служебного взаимодействия на автоматизированное рабочее место госслужащего «Среда» (АРМ ГС), а также предупредили об угрозах использования Telegram.

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      Олег Давыдов
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