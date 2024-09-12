В российском городе чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

«Фонтанка»: петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

Петербургским чиновникам запретили использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

«В целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, прошу исключить использование иностранных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и других) для обмена служебной информацией», — говорится в письме главы комитета по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга Юлии Смирновой, датированном 4 сентября.

По данным издания, до подведомственных учреждений требование стало доходить позже и уже со ссылкой на распоряжения курирующих их комитетов. В письме чиновников из российского города призвали использовать отечественный мессенджер Express.

В начале сентября сотрудники Минпромторга также получили письмо, в котором им напомнили о необходимости перехода для служебного взаимодействия на автоматизированное рабочее место госслужащего «Среда» (АРМ ГС), а также предупредили об угрозах использования Telegram.