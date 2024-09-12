В российском регионе нашли целые дроны ВСУ

Глава Пристенского района Петров: в Курской области обнаружили целые БПЛА ВСУ

В Пристенском районе Курской области обнаружили целые беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил глава района Виктор Петров в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Пристенского района были зафиксированы падения как обломков БПЛА, так и целых беспилотных летательных аппаратов с неразорвавшейся боевой частью», — сообщил он.

Глава района российского региона призвал жителей сохранять спокойствие и обратился к ним с просьбой не приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов и не трогать их. Сообщать о находках нужно по телефону 112.

В ночь на 12 сентября над Курской областью сбили два дрона. Еще два перехватили над Белгородской областью, еще один — над Брянской областью.

Бои в Курской области продолжаются больше месяца, в регионе введены режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в приграничье и вернула под свой контроль как минимум 10 населенных пунктов.