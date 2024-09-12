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21:08, 12 сентября 2024Мир

В США признали пенсионеров виновными в якобы шпионаже в пользу России

Минюст США признал пенсионеров виновными в якобы шпионаже в пользу России

Фото: Pamela Au / Shutterstock / Fotodom

Министерство юстиции США признало виновными четырех американских граждан, в том числе двух пенсионеров, в якобы шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ведомство в заявлении на своем официальном сайте.

«Присяжные признали виновными Омали Йешителу, 82 года, Пенни Хесс, 78 лет, Джесси Невела, 34 года и Августа С. Ромэйна-младшего, 38 лет в сговоре с целью осуществления шпионской деятельности в пользу иностранного правительства», — отмечается в заявлении.

В минюсте уточнили, что все подсудимые якобы связаны с Российским антиглобалистским движением, которое, по словам ведомства, занимается «вовлечением граждан США в деятельность, связанную с передачей информации российским властям».

5 сентября минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны Североатлантического альянса. Как утверждается, пятеро якобы офицеров Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России и один ранее обвиненный гражданин России Амин Стигал участвовали в хакерских атаках на критическую инфраструктуру Украины.

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      Дарья Устьянцева
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