В США признали пенсионеров виновными в якобы шпионаже в пользу России

Минюст США признал пенсионеров виновными в якобы шпионаже в пользу России

Министерство юстиции США признало виновными четырех американских граждан, в том числе двух пенсионеров, в якобы шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ведомство в заявлении на своем официальном сайте.

«Присяжные признали виновными Омали Йешителу, 82 года, Пенни Хесс, 78 лет, Джесси Невела, 34 года и Августа С. Ромэйна-младшего, 38 лет в сговоре с целью осуществления шпионской деятельности в пользу иностранного правительства», — отмечается в заявлении.

В минюсте уточнили, что все подсудимые якобы связаны с Российским антиглобалистским движением, которое, по словам ведомства, занимается «вовлечением граждан США в деятельность, связанную с передачей информации российским властям».

5 сентября минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны Североатлантического альянса. Как утверждается, пятеро якобы офицеров Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России и один ранее обвиненный гражданин России Амин Стигал участвовали в хакерских атаках на критическую инфраструктуру Украины.

