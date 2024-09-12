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10:42, 12 сентября 2024Ценности

Возлюбленная Тимати обнажила ягодицы на видео

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась в откровенном образе в клинике эстетической медицины. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница исполнителя посетила данное учреждение ради улучшающих внешность процедур. При этом она запечатлела себя в одноразовом полупрозрачном белье черного цвета, которое включало в себя бюстгальтер на тонких бретелях и мини-стринги.

Также девушка продемонстрировала, как лежит на кушетке в кабинете специалиста с обнаженными ягодицами.

Ранее в сентябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенное фото с отдыха.

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      Карина Черных
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