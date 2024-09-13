Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:53, 13 сентября 2024Ценности

39-летняя Ляйсан Утяшева показала внешность без фильтров

39-летняя Ляйсан Утяшева показала лицо с веснушками без фильтров

Фото: @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева показала внешность без фильтров. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда разместила фото, на котором продемонстрировала лежа на полу лицо без макияжа, усыпанное веснушками. При этом телеведущая надела белую майку на широких бретелях и черный бюстгальтер.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

Под голову знаменитость положила массажный роллер. «Это довольное личико без мейка и фильтров», — подписала она публикацию.

В августе Утяшева снялась в купальнике на яхте. Она позировала в слитном наряде с цветочным принтом и розовыми вставками на ткани.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Многие убиты». Раскрыты жалобы бойцов ВСУ, участвующих во вторжении в Курскую область

      Суд подтвердил арест главы мемориала Минобороны по делу о крупной взятке

      В США поезд протаранил грузовик с артиллерийской установкой

      66-летняя Мадонна напугала фанатов одной деталью во внешности на модном показе

      В швейцарском клубе высказались о шпионе Миранчуке

      Масштабное задымление из-за пожара на российском коксогазовом заводе попало на видео

      Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года

      В ЦБ заявили о растущих быстрее производительности труда зарплатах россиян

      Самый улыбчивый леопард удачно показался людям в России

      В небе над Россией сбили еще один беспилотник самолетного типа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше