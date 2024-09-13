Адвокат заявил об отсутствии документов об аресте имущества экс-замминистра обороны России

Адвокат Попова: защите не показали документы об аресте имущества экс-замминистра

Защите бывшего замминистра обороны Павла Попова, задержанного в рамках дела о махинациях в подмосковном парке «Патриот», не предоставили документы о наложенном на его имущество аресте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина.

По словам Дюкина, в отношении его подзащитного не проводили никаких следственных действий больше недели.

Ранее Следственный комитет России заявил, что суд удовлетворил его ходатайство и наложил арест на имущество Попова для обеспечения приговора. Среди арестованного имущества оказались загородный дом и подсобные строения, принадлежащие экс-замминистра.

Сам Попов был задержан 29 августа.

