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23:45, 13 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал о проблеме бойцов ВСУ в Курской области

Алаудинов сообщил о проблемах бойцов ВСУ в Курской области с едой и водой

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области испытывают проблемы с обеспечением. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Очень большие проблемы у них с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это», — рассказал генерал-майор.

Он добавил, что обстановка в Курской области для российских военных образовалась «хорошая». Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ планомерно уничтожают противника, указал командир спецназа «Ахмат».

Ранее Алаудинов заявил, что возможные удары ВСУ вглубь территории России не изменят ситуацию на фронте. По его мнению, Великобритания и США могут дать разрешение Украине наносить удары вглубь России дальнобойными вооружениями в качестве «метода ведения психологической войны против российского населения».

До этого Алаудинов рассказал, что мобилизованные под наступление в Курскую область бойцы ВСУ активно сдаются в плен. По его словам, солдаты противника сдаются гораздо чаще, чем в начале специальной военной операции (СВО).

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      Маргарита Пименова
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