Алаудинов заявил о сдаче в плен мобилизованных под штурм Курской области бойцов ВСУ

Алаудинов: мобилизованные под наступление в Курскую область бойцы сдаются в плен

Мобилизованные под наступление в Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, солдаты противника сдаются гораздо чаще, чем в начале специальной военной операции (СВО).

«Большая часть тех сил, которые зашли, скажем, на ту же Курскую область — они состоят из мобилизованных в этом же году, в мае-апреле. Подготовки уже духовной, моральной, которая была у предыдущих подразделений, ее у них нет», — сказал генерал.

Алаудинов подчеркнул, что при прямом контакте с российскими бойцами украинские солдаты предпочитать оставаться в живых и сдаваться в плен.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.

На следующее утро Апти Алаудинов заявил, что ВСУ начинают понимать, что удерживать часть приграничных территорий Курской области им тяжело, и несут большие потери.