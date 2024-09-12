Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:39, 12 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил о сдаче в плен мобилизованных под штурм Курской области бойцов ВСУ

Алаудинов: мобилизованные под наступление в Курскую область бойцы сдаются в плен

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Мобилизованные под наступление в Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, солдаты противника сдаются гораздо чаще, чем в начале специальной военной операции (СВО).

«Большая часть тех сил, которые зашли, скажем, на ту же Курскую область — они состоят из мобилизованных в этом же году, в мае-апреле. Подготовки уже духовной, моральной, которая была у предыдущих подразделений, ее у них нет», — сказал генерал.

Алаудинов подчеркнул, что при прямом контакте с российскими бойцами украинские солдаты предпочитать оставаться в живых и сдаваться в плен.

Материалы по теме:
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.

На следующее утро Апти Алаудинов заявил, что ВСУ начинают понимать, что удерживать часть приграничных территорий Курской области им тяжело, и несут большие потери.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарха Кирилла под руки привели к скорой после выступления в Петербурге. Что случилось и что говорят в его окружении?

      Мужчина застрял на дереве на 10 часов

      Россияне назвали самую престижную профессию

      Стало известно о назначении нового начальника Госавтоинспекции Казани

      Установлен новый рекорд по числу людей в космосе

      Паузу с решением Запада по ударам вглубь России связали с ошибками ВСУ

      Россиянин уснул во время катания на сапборде, был унесен в море и попал на видео

      Стоимость золота побила исторический рекорд

      В Эстонии призвали НАТО усилить ПВО на границе с Россией

      Российский игрок сравнил КХЛ и НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше