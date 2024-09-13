Астроном рассказал о появлении нового спутника Земли

Астроном Богачев: астероид 2024 PT5 ненадолго станет мини-Луной

У Земли ненадолго появится новый спутник — приближающийся к планете астероид 2024 РТ5 на некоторое время станет мини-Луной. Об этом РБК рассказал глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Астероид будет сопровождать Землю с 29 сентября по 25 ноября. Эксперт отметил, что данное событие не является уникальным, поскольку до этого Земля и Луна уже неоднократно избавлялись от подобных космических камней при помощи совместной гравитации.

«Речь об астероиде размером примерно 10 метров. Размеры камня в 10 метров обычные. Интересным является только факт захвата краткосрочного», — сказал Богачев.

Ранее астероид 2024 RW1 диаметром около 1,5 метра вошел в атмосферу Земли над Филиппинами. Небесное тело сгорело в атмосфере и образовало яркий след.