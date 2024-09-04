Астероид диаметром больше метра вошел в атмосферу Земли

Астероид диаметром 1,5 метра вошел в атмосферу Земли и сгорел над Филиппинами

Астероид 2024 RW1 диаметром около 1,5 метра сегодня вошел в атмосферу Земли над Филиппинами. Об этом сообщает New Scientist.

Небесное тело сгорело в атмосфере и образовало яркий след. Объект не представлял угрозы для планеты. Скорость астероида составила 17,6 километра в секунду (63,360 километра в час).

Как рассказал астроном Владимир Сурдин в Telegram-канале, астероид обнаружили утром 4 сентября ученые из обсерватории Маунт-Леммон в США. «Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее», — отметил Сурдин. Он опубликовал кадры падения астероида.

Ранее жители Дальнего Востока заметили в небе загадочный светящийся объект. Явление в российском регионе попало на видео.

В июле стало известно, что Европейское космическое агентство начало подготовку к миссии Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses), предполагающей изучение сближающегося с Землей астероида Апофис. Окончательное решение о запуске примут в 2025 году.