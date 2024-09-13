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22:34, 13 сентября 2024Мир

Байден не смог найти дорогу до Белого дома

Байден не смог найти дорогу до расположенного за его спиной Белого дома

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден не смог найти дорогу до Белого дома, находящегося за его спиной. Видеозапись конфуза политика опубликована на YouTube-канале Белого дома.

После выступления глава государства уточнил, куда ему идти. «Мне в ту сторону или в эту? Хорошо. Всем спасибо, хорошего дня!» — сказал он.

Байден неоднократно терялся в пространстве. Например, в мае 2023 года президент заблудился во время выхода со сцены на мероприятии в Нью-Йорке, во время которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США.

Позже ему не удалось самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии. Политик, завершая речь, поблагодарил аудиторию, после чего повернулся к одному из помощников, жестикулируя руками. Однако затем Байден резко остановился и лишь спустя несколько секунд, получив помощь от сотрудника, развернулся, чтобы направиться в другую сторону.

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      Марина Совина
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