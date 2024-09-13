Байден не смог найти дорогу до расположенного за его спиной Белого дома

Президент США Джо Байден не смог найти дорогу до Белого дома, находящегося за его спиной. Видеозапись конфуза политика опубликована на YouTube-канале Белого дома.

После выступления глава государства уточнил, куда ему идти. «Мне в ту сторону или в эту? Хорошо. Всем спасибо, хорошего дня!» — сказал он.

Байден неоднократно терялся в пространстве. Например, в мае 2023 года президент заблудился во время выхода со сцены на мероприятии в Нью-Йорке, во время которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США.

Позже ему не удалось самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии. Политик, завершая речь, поблагодарил аудиторию, после чего повернулся к одному из помощников, жестикулируя руками. Однако затем Байден резко остановился и лишь спустя несколько секунд, получив помощь от сотрудника, развернулся, чтобы направиться в другую сторону.