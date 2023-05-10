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23:21, 10 мая 2023Мир

Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру

Президент США Джо Байден не смог найти выход со сцены после речи с угрозами всему миру

Кадр: PBS NewsHour / Youtube

Президент США Джо Байден заблудился во время выхода со сцены на мероприятии в Нью-Йорке, во время которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в Соединенных Штатах. Трансляцию речи главы Белого дома вел YouTube-канал PBS NewsHour.

На кадрах видно, как американский лидер попрощался с залом. Затем он развернулся и не смог самостоятельно найти выход. К Байдену подошел помощник, который указал правильное направление.

Подобная ситуация произошла с президентом США в марте. Тогда Джо Байден не смог найти выход со сцены после завершения совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Он собирался покинуть сцену, однако ему не сразу удалось сориентироваться.

Ранее Джо Байден предрек проблемы всему миру в случае возможного дефолта в США.

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Марина Совина
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