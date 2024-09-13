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05:00, 13 сентября 2024Мир

Байдена обвинили в поддержке геноцида палестинцев

Основатель Pink Floyd Уотерс обвинил Байдена в поддержке геноцида палестинцев
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Global Look Press

Американский президент Джо Байден в отличие от российского коллеги Владимира Путина поддерживает геноцид палестинского народа, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что миллиарды людей против геноцида. «Что касается Ближнего Востока, Джо поддерживает геноцид палестинского народа. Владимир Путин — нет», — указал он.

Ранее Байден выступил против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке.

Эксперты ООН сообщили, что палестинцам угрожает геноцид, Израилю и его союзникам необходимо согласиться на немедленное прекращение огня.

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      Марина Совина
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