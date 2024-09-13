Британия отреагировала на высылку из России обвиненных в шпионаже дипломатов

МИД Великобритании: решение России о высылке дипломатов является беспочвенным

Решение Москвы о высылке шестерых британских дипломатов, обвиненных в шпионаже, не имеет под собой оснований и являются беспочвенными. Об этом заявили представители МИД Великобритании, сообщает ТАСС.

«Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ против наших сотрудников, полностью беспочвенны... Мы не собираемся извиняться за защиту своих национальных интересов», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. На данный момент дипломаты лишены аккредитации.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил вероятность разрыва дипломатических отношений с Великобританией из-за разведдеятельности сотрудников британского посольства.