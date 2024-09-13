Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:43, 13 сентября 2024Мир

Британия отреагировала на высылку из России обвиненных в шпионаже дипломатов

МИД Великобритании: решение России о высылке дипломатов является беспочвенным

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Решение Москвы о высылке шестерых британских дипломатов, обвиненных в шпионаже, не имеет под собой оснований и являются беспочвенными. Об этом заявили представители МИД Великобритании, сообщает ТАСС.

«Обвинения, выдвинутые сегодня ФСБ против наших сотрудников, полностью беспочвенны... Мы не собираемся извиняться за защиту своих национальных интересов», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ России уличила шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе. На данный момент дипломаты лишены аккредитации.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил вероятность разрыва дипломатических отношений с Великобританией из-за разведдеятельности сотрудников британского посольства.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Многие убиты». Раскрыты жалобы бойцов ВСУ, участвующих во вторжении в Курскую область

      Названы эффективные способы очистить унитаз

      Китай собрался повысить пенсионный возраст

      Суд подтвердил арест главы мемориала Минобороны по делу о крупной взятке

      В США поезд протаранил грузовик с артиллерийской установкой

      66-летняя Мадонна напугала фанатов одной деталью во внешности на модном показе

      В швейцарском клубе высказались о шпионе Миранчуке

      Масштабное задымление из-за пожара на российском коксогазовом заводе попало на видео

      Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года

      В ЦБ заявили о растущих быстрее производительности труда зарплатах россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше