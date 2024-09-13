Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:55, 13 сентября 2024Наука и техника

ИИ назвали оружием против теорий заговоров

Science: ИИ-модель оказалась способной эффективно переубеждать конспирологов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Специалисты Корнеллского университета (США) создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая оказалась способной переубеждать сторонников теорий заговоров. Исследование опубликовано в журнале Science.

По словам ученых, до 50 процентов американцев верят хотя бы в одну конспирологическую теорию. Исследователи создали чат-бота на основе модели GT-4 Turbo, которого использовали в беседах с конспирологами. Модель назвали «мощным оружием» против теорий заговора, в ходе эксперимента чат-боту удалось переубедить многих сторонников конспирологии.

Специалисты выбрали 2190 участников, каждый из которых верил хотя бы в одну теорию заговора. Респонденты заполнили небольшую анкету на сайте чат-бота и вступали с ним в разговор. Например, если человек верил, что теракт 11 сентября 2001 года устроили американские спецслужбы и перечислял аргументы в пользу своей теории, то ИИ приводил контраргументы, ссылаясь на достоверные источники.

После интервью каждый участник должен был оценить суждения чат-бота. Оказалось, что подобные диалоги привели к 20-процентному снижению количества неверных убеждений среди опрошенных. Показатели сохранились даже спустя два месяца, когда респондентов снова опросили.

Материалы по теме:
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021

По словам ученых, ИИ более эффективен в споре с конспирологами, потому что обладает гигантским объемом знаний и может ссылаться на конкретные источники. Также чат-бот ищет индивидуальный подход к каждому, а не заявляет о том, что все теории заговора — бред.

Ранее специалисты Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди (США) обнаружили в научных журналах 139 статей, написанных ИИ. По мнению ученых, подобные недостоверные материалы можно использовать для распространения фейков.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ снова повысил ключевую ставку. Что будет с российской экономикой?

      Рынку новостроек в России предрекли обрушение после роста ставки ЦБ

      Российская стюардесса назвала способы обезопасить себя в отеле с помощью пластыря и кружки

      «Калашников» унифицирует катапульту для дронов

      Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира»

      Зеленский описал свой путь к надежному миру

      «Зловещая» пятница побила рекорд жары

      Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья задержали с 25 миллионами рублей

      ВСУ предрекли окружение в Курской области

      «Будете трястись и молить о прощении». Осквернивших могилу Евгения Пригожина нашли, побили и сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше