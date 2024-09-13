ИИ назвали оружием против теорий заговоров

Science: ИИ-модель оказалась способной эффективно переубеждать конспирологов

Специалисты Корнеллского университета (США) создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая оказалась способной переубеждать сторонников теорий заговоров. Исследование опубликовано в журнале Science.

По словам ученых, до 50 процентов американцев верят хотя бы в одну конспирологическую теорию. Исследователи создали чат-бота на основе модели GT-4 Turbo, которого использовали в беседах с конспирологами. Модель назвали «мощным оружием» против теорий заговора, в ходе эксперимента чат-боту удалось переубедить многих сторонников конспирологии.

Специалисты выбрали 2190 участников, каждый из которых верил хотя бы в одну теорию заговора. Респонденты заполнили небольшую анкету на сайте чат-бота и вступали с ним в разговор. Например, если человек верил, что теракт 11 сентября 2001 года устроили американские спецслужбы и перечислял аргументы в пользу своей теории, то ИИ приводил контраргументы, ссылаясь на достоверные источники.

После интервью каждый участник должен был оценить суждения чат-бота. Оказалось, что подобные диалоги привели к 20-процентному снижению количества неверных убеждений среди опрошенных. Показатели сохранились даже спустя два месяца, когда респондентов снова опросили.

По словам ученых, ИИ более эффективен в споре с конспирологами, потому что обладает гигантским объемом знаний и может ссылаться на конкретные источники. Также чат-бот ищет индивидуальный подход к каждому, а не заявляет о том, что все теории заговора — бред.

Ранее специалисты Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди (США) обнаружили в научных журналах 139 статей, написанных ИИ. По мнению ученых, подобные недостоверные материалы можно использовать для распространения фейков.