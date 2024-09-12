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16:14, 12 сентября 2024Наука и техника

Ученые обеспокоились написанными ИИ научными статьями

Созданные ИИ статьи могут разобщить научное сообщество и распространить фейки

Фото: Unsplash

Специалисты Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди (США) заявили об угрозе научных статей, написанных искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте организации.

Ученые заявили, что частично или полностью созданные с помощью ИИ статьи начали появляться в научных журналах. Специалисты обеспокоились тем, что подобные материалы выдаются за написанные живыми людьми статьи — они могут разобщить научное сообщество и распространить недостоверную информацию и фейки.

В рамках исследования ученые нашли через поисковую систему Google Scholar 139 статей, которые, скорее всего, были сгенерированы ИИ. При этом материалы прошли редактуру и были отрецензированы. Специалисты отметили, что выявили их с помощью анализа текста и поиска словосочетаний, присущих искусственному интеллекту.

Большую обеспокоенность у коллектива вызвал тот факт, что 57 процентов статей были посвящены наиболее спорным темам — здравоохранению, вычислительным технологиям и окружающей среде. По словам ученых, опасность подобных материалов в том, что читатели могут поверить написанному, так как тексты были опубликованы в авторитетных журналах. «Это ставит под угрозу целостность научных материалов», — подытожили авторы.

Ранее ученые заявили, что искусственный интеллект пригодится для ускоренного рецензирования научных статей. Материалы, оцененные ИИ, будут отправлены на финальную экспертизу с участием живых специалистов.

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      Андрей Ставицкий
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