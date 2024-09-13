Дырявые жалюзи в кабинете гинеколога возмутили россиян

В Тульской области пожаловались на дырявые жалюзи в кабинете гинеколога

В городе Новомосковске Тульской области пожаловались на шторы в кабинете гинеколога. Жителей российского региона возмутили дырявые жалюзи напротив кресла для проведения осмотров, сообщает «Подъем».

Вопросы возникли к кабинету номер 17 местной женской консультации. На предоставленных очевидцами фото видно, что жалюзи частично повреждены — широкий зазор образовался прямо напротив гинекологического кресла. При этом сам кабинет находится на первом этаже, и прохожие могут заглянуть в окно во время осмотра.

Пациентки отметили, что закрыть за собой дверь в кабинет тоже не получается из-за отсутствия ручки. В самой больнице позже уточнили, что приватность уже восстановлена — жалюзи и ручку починили.

Однако пользователи сети утверждают, что это не единственный проблемный кабинет в городе. По словам пациенток, в роддоме нет жалюзи в палате интенсивной терапии. «Перекладывают тебя голую с каталки на койку аккурат перед здоровенным окном, типа чего тебе стесняться-то», — рассказала одна из жительниц Новомосковска.

Ранее жительница Уфы пожаловалась на камеры в кабинете гинеколога. По словам женщины, при поступлении в медицинское учреждение ей дали на подпись документы, среди которых были «о согласии на видеосъемку».