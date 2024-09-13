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20:37, 13 сентября 2024Бывший СССР

Глава офиса Зеленского поделился глобальными планами Украины

Ермак: Украина формирует архитектуру мировой безопасности

Фото: Oleksandr Klymenko / Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился глобальными планами республики, заявив, что страна формирует архитектуру мировой безопасности.

«Усилия Украины сейчас направлены на справедливое завершение войны и формирование надежной архитектуры мировой безопасности, в которой она будет играть одну из ключевых ролей», — заявил Ермак.

По его словам, «формула мира» Зеленского является способом вернуть «истинный дух международного права», а сама Украина должна получить приглашение в НАТО для обеспечения ее безопасности.

Ранее Ермак заявил, что украинские власти через несколько месяцев составят совместный план реализации «формулы мира». Он также отметил, что некоторые страны уже выразили заинтересованность в том, чтобы провести конференцию на своей территории.

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      Валентин Карант
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