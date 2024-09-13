Глава офиса Зеленского поделился глобальными планами Украины

Ермак: Украина формирует архитектуру мировой безопасности

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился глобальными планами республики, заявив, что страна формирует архитектуру мировой безопасности.

«Усилия Украины сейчас направлены на справедливое завершение войны и формирование надежной архитектуры мировой безопасности, в которой она будет играть одну из ключевых ролей», — заявил Ермак.

По его словам, «формула мира» Зеленского является способом вернуть «истинный дух международного права», а сама Украина должна получить приглашение в НАТО для обеспечения ее безопасности.

Ранее Ермак заявил, что украинские власти через несколько месяцев составят совместный план реализации «формулы мира». Он также отметил, что некоторые страны уже выразили заинтересованность в том, чтобы провести конференцию на своей территории.