Эскортница возненавидела свою работу и рассказала о готовности стать мусорщицей

Создательница порноконтента Amyyyoxxo призналась в том, что возненавидела работу в секс-индустрии. О ее готовности сменить профессию пишет Daily Star.

Amyyyoxxo рассказала, что стала эскортницей в 18 лет. По ее словам, секс вызывал только разочарование, пока она не поняла, что может на нем зарабатывать. Карантин во время пандемии COVID-19 несколько осложнил работу Amyyyoxxo, поскольку во время него закрылись многие отели. По этой причине, как рассказывает девушка, ей нередко приходилось заниматься сексом с клиентами на улице.

«Если бы я могла вернуть все назад, я бы это сделала. Я бы предпочла стать мусорщицей, чем иметь дело с половиной того дерьма, через которое мне пришлось пройти в этой индустрии», — заявила Amyyyoxxo.

Эскортница объяснила, что работа негативно влияет на ее психическое здоровье. Некоторые запросы клиентов кажутся ей травмирующими. Например, один мужчина просил ее переспать и с ним, и с его матерью. Другой предлагал ей 80 тысяч фунтов стерлингов (9,5 миллиона рублей) за совокупление с конем.

Amyyyoxxo утверждает, что из-за рода деятельности ей запретили въезд в США на десять лет. Она также не может открыть собственный бизнес. Раскрыв все негативные стороны эскорта, она предостерегла девушек от работы в этой индустрии.

Ранее сообщалось, что профессиональная эскортница из Австралии Мики Дэниелс утверждает, что большая часть ее клиентов не хочет заниматься сексом. Она рассказала, что большинство клиентов хотят просто поболтать о ее жизни и повседневных делах, чтобы отвлечься от собственных проблем.