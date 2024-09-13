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12:05, 13 сентября 2024Экономика

Евросоюз снял санкции с двух россиян

«Официальный журнал ЕС»: сняты санкции с гонщика Мазепина и Виолетты Пригожиной
Никита Мазепин

Никита Мазепин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Власти Европейского союза сняли санкции с российского гонщика Никиты Мазепина и матери Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной. Об этом сообщается в «Официальном журнале ЕС».

Кроме того, Евросоюз исключил из перечня лиц, в отношении которых введены санкции, пять ушедших из жизни человек. Это Валерий Востротин, Михаил Голубович, Михаил Жуков, Владимир Лебедев и Мария Пирогова.

Решение о снятии санкций с Мазепина власти ЕС приняли после того, как соответствующий вердикт вынес Суд Европейского союза. Соответствующее постановление гласило, что семейная связь гонщика с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы его считали связанным с отцом общими интересами и, следовательно, чтобы он сохранялся в санкционных списках.

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      Кирилл Луцюк
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