Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:37, 13 сентября 2024Мир

Евросоюз введет новые санкции против Ирана в авиасекторе

Боррель: ЕС намерен ввести новые санкции против Ирана, они затронут авиасектор
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Juanma Serrano / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) намерен ввести новые санкции против Ирана, которые затронут авиасектор. Об этом стало известно из заявления главы евродипломатии объединения Жозепа Борреля, опубликованного на официальном сайте внешнеполитического ведомства Евросоюза.

«Евросоюз отреагирует оперативно и в координации с международными партнерами, в том числе через введение новых ограничительных мер против Ирана», — говорится в документе.

Уточняется, что рестрикции будут введены в отношении лиц и организаций, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников. Кроме того, рассматриваются также ограничительные меры в иранском авиационном секторе.

Ранее Иран пообещал дать соразмерный ответ на заявление Великобритании, Франции и Германии о намерении наложить на него санкции из-за якобы поставок баллистических ракет России. Тегеран назвал этот шаг трех европейских стран продолжением враждебной политики Запада и экономического терроризма против народа Ирана.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Банк России повысил ключевую ставку

      Банк России заявил об ожидании годовой инфляции выше предсказанных им уровней

      Минобороны показало кадры ударов по скоплению ВСУ в лесополосе Курской области

      Большинство немцев выступили против второго срока Шольца на посту канцлера

      Песков переадресовал вопрос о возможном ударе по судну в Черном море

      Британия отреагировала на высылку из России обвиненных в шпионаже дипломатов

      Стали известны подробности продолжения «Константина»

      Дачникам напомнили об их правах

      В России заявили о повлиявших на позицию Запада по ударам вглубь страны словах Путина

      Пашинян встретился с вице-премьером России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше