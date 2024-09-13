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20:20, 13 сентября 2024Наука и техника

Новый игровой ноутбук Acer разозлил феминисток

PC Gamer: Acer извинилась перед женщинами за выпуск «красивого» ноутбука

Кадр: Acer / YouTube

Компания Acer извинилась перед женщинами-геймерами, которых могла оскорбить релизом нового ноутбука. На это обратило внимание издание PC Gamer.

4 сентября Acer представила игровой компьютер Nitro V 14, который имеет корпус белого цвета. Представитель компании Валери Пио связала оригинальную расцветку устройства с тем, что женщины все чаще играют в видеоигры. «Среди них есть запрос на игровые компьютеры, которые не только мощные, но и красивые», — заметила Пио.

Журналисты PC Gamer отметили, что риторика Валери Пио могла разозлить феминисток. Сразу после презентации представитель Acer Эрик Акерсон извинился перед всеми, кого могла оскорбить презентация, и назвал слова своей коллеги неудачными. По его мнению, считать, что женщины предпочитают исключительно красивые вещи, неправильно. «Acer не делает различий по полу, наша цель — сделать технологии доступными для всех и предоставить потребителям выбор», — позже отметили в компании.

«Обидно, когда кто-то намекает, что эстетика продукта предназначена для женщин и казуальных геймеров», — высказал свое мнение автор PC Gamer Джеймс Бентли.

В начале осени корпорация Acer представила концепт ноутбука со встроенным контроллером. По задумке создателей, устройство можно использовать для игры вдвоем на одном компьютере.

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      Андрей Ставицкий
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