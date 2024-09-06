Acer представила ноутбук со встроенным геймпадом

Acer показала ноутбук со встроенным геймпадом для игр в компании

Компания Acer представила концепт ноутбука со встроенным контроллером. Об этом сообщается на сайте Acer.

Устройство под названием Project DualPlay представляет собой игровой ноутбук, оснащенным нишей, в которой находится беспроводной геймпад. В компании заявили, что аксессуар пригодится для того, чтобы два геймера могли играть в игры на одном компьютере.

В сложенном состоянии контроллер является частью ноутбука — на его верхней панели находится тачпад для управления. Геймпад можно использовать одному или разделить на две части — примерно по такому же принципу работает контроллер в консоли Nintendo Switch. Также при отделении геймпада от компьютера из ниш в корпусе ПК выходят два динамика мощностью пять ватт.

В Acer не раскрыли информацию о сроках выхода компьютера и его примерную стоимость. В компании лишь отметили, что концепт аппарата создан на базе ноутбука Predator.

«Если контроллером пользуется второй человек, насколько приятно играть на ноутбуке с зияющей дырой на месте трекпада?» — задались вопросом журналисты издания The Verge, оценившие устройство.

В конце августа инсайдер под ником Moore's Law is Dead рассказал, что PlayStation 5 Pro получит энергоэффективный процессор. Также новая консоль будет иметь два терабайта встроенной памяти.