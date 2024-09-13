Фигуранта дела о хищениях при поставках Минобороны России отказались арестовывать

В Петербурге суд отказался арестовывать главу «Ленбытхима» Михайлова

В Санкт-Петербурге суд отказался арестовывать гендиректора компании «Ленбытхим» Дениса Михайлова, который является фигурантом дела о хищениях при поставках Минобороны России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Об отправке главы «Ленбытхима» в СИЗО ходатайствовало следствие, однако ему было отказано.

Ранее Михайлов был задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве при поставке имущества Минобороны России. По версии следствия, бизнесмен умышленно завысил цены на сырье и материалы при исполнении госконтрактов с «Военторгом», которые были заключены на сумму более 115 миллионов рублей. По такой схеме Михайлов, как считают следователи, похитил более 20 миллионов рублей.