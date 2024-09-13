Соседняя с Россией страна объявила о помощи Украине на 118 миллионов евро

Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на сумму около 118 млн евро

Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на сумму около 118 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении на сайте финского Минобороны.

«Как и было обещано, Финляндия продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание странам-партнерам заключается в том, что мы не должны сдаваться», — отметил министр обороны страны Антти Хаккянен.

В ведомстве отказались раскрыть содержание пакета помощи «для обеспечения безопасной доставки груза в пункт назначения». Отмечается, что общий объем поддержки Киева от Хельсинки составит около 2,3 миллиарда евро.

Ранее командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола заявил, что конфликт на Украине стал шоком для Финляндии и повлек за собой изменения в системе национальной обороны страны впервые с конца Второй мировой войны.