Соседняя с Россией страна объявила о помощи Украине на 118 миллионов евро

Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на сумму около 118 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении на сайте финского Минобороны.
«Как и было обещано, Финляндия продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание странам-партнерам заключается в том, что мы не должны сдаваться», — отметил министр обороны страны Антти Хаккянен.
В ведомстве отказались раскрыть содержание пакета помощи «для обеспечения безопасной доставки груза в пункт назначения». Отмечается, что общий объем поддержки Киева от Хельсинки составит около 2,3 миллиарда евро.
Ранее командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола заявил, что конфликт на Украине стал шоком для Финляндии и повлек за собой изменения в системе национальной обороны страны впервые с конца Второй мировой войны.