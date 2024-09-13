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13:56, 13 сентября 2024Мир

Соседняя с Россией страна объявила о помощи Украине на 118 миллионов евро

Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на сумму около 118 млн евро

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Финляндия поставит Украине пакет военной помощи на сумму около 118 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении на сайте финского Минобороны.

«Как и было обещано, Финляндия продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание странам-партнерам заключается в том, что мы не должны сдаваться», — отметил министр обороны страны Антти Хаккянен.

В ведомстве отказались раскрыть содержание пакета помощи «для обеспечения безопасной доставки груза в пункт назначения». Отмечается, что общий объем поддержки Киева от Хельсинки составит около 2,3 миллиарда евро.

Ранее командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола заявил, что конфликт на Украине стал шоком для Финляндии и повлек за собой изменения в системе национальной обороны страны впервые с конца Второй мировой войны.

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      Семен Александров
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