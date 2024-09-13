Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 13 сентября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности уничтожения дронов ВСУ в Смоленской области

Смоленский губернатор Анохин: при уничтожении дронов ВСУ никто не пострадал

Фото: РИА Новости

В Смоленской области при уничтожении двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил руководитель российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Сегодня в Починковском и Рославльском районах силами ПВО в воздухе были уничтожены два украинских БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал он.

При обнаружении частей дронов нужно не приближаться к ним и сообщить о находке в экстренные службы, напомнил губернатор. Других подробностей о попытке атаки он не привел.

В ночь на пятницу, 13 сентября, ВСУ выпустили по территории России 20 беспилотников, два из которых перехватили над Смоленской областью. Восемь БПЛА перехватили над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, два — над Орловской, один — над Калужской. В Калужской области о повреждениях и пострадавших также не сообщалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «СВО приобрела новое измерение». В Минобороны заявили об изменении роли Украины после нападения ВСУ на Курскую область

      Ученые рассказали о скачке выбросов метана

      На Украине объяснили цель вторжения ВСУ в Курскую область

      Против Харви Вайнштейна выдвинули новые обвинения

      Sony выпустит компактную PlayStation

      Стало известно о попытках Франции заставить брата Дурова приехать в Париж

      Бразильскому футболисту запретили переходить в РПЛ

      Подозреваемый в расправе гражданин Перу экстрадирован из России

      Выдача кредитных карт в России упала впервые за пять лет

      В Британии обратились к НАТО после слов Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше