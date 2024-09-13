Губернатор раскрыл подробности уничтожения дронов ВСУ в Смоленской области

Смоленский губернатор Анохин: при уничтожении дронов ВСУ никто не пострадал

В Смоленской области при уничтожении двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил руководитель российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

«Сегодня в Починковском и Рославльском районах силами ПВО в воздухе были уничтожены два украинских БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал он.

При обнаружении частей дронов нужно не приближаться к ним и сообщить о находке в экстренные службы, напомнил губернатор. Других подробностей о попытке атаки он не привел.

В ночь на пятницу, 13 сентября, ВСУ выпустили по территории России 20 беспилотников, два из которых перехватили над Смоленской областью. Восемь БПЛА перехватили над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, два — над Орловской, один — над Калужской. В Калужской области о повреждениях и пострадавших также не сообщалось.