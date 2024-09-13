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21:25, 13 сентября 2024Наука и техника

Илон Маск раскрыл условие для спасения человечества от вымирания

Маск назвал ракету-носитель Starship спасением человечества от вымирания

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск раскрыл условие для спасения человечества от вымирания. По мнению бизнесмена, многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители Starship позволят уберечь жизни людей от вымирания на Земле. Он написал об этом н своей странице в соцсети X.

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит ​​бюрократия», — отметил Маск.

Бизнесмен также пожаловался на государственное регулирование в США, которое становится все более удушающим с каждым годом. «Если это продолжится, все крупные проекты в США станут незаконными», — написал глава компании SpaceX.

Ранее Маск заявил, что США могут не отправить человека на Марс из-за бюрократических помех, создаваемых при испытаниях ракетно-космических систем Федеральным управлением гражданской авиации. Он раскритиковал решение американского регулятора, который отвел 60 суток на рассмотрение вопроса о влиянии испытаний Starship на окружающую среду.

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