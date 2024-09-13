Apple удаленно заблокирует ворованные iPhone

Apple сможет удаленно блокировать собранные из ворованных деталей iPhone

Компания Apple будет блокировать iPhone, собранные из украденных запчастей. На это обратил внимание пользователь Threads под ником BetaProfiles.

Новую защитную особенность обнаружили в сборке iOS 18 RC (Release Candidate), которая стала доступна для разработчиков. Как объяснил BetaProfiles, если в смартфон Apple будет установлена деталь, нелегально извлеченная из другого iPhone, аппарат может быть удаленно заблокирован.

В случае установки в телефон ворованного аккумулятора на экране появится сообщение Battery Locked to Owner («Батарея заблокирована владельцем»). Новая особенность работает на основе привязки основных деталей iPhone к учетной записи пользователя и касается не только аккумулятора, но и дисплея, камеры и других элементов.

«По просьбе клиентов и сотрудников правоохранительных органов эта функция была разработана для ограничения кражи iPhone путем блокировки повторной активации утерянного или украденного iPhone», — описывали в Apple эту функцию в апреле. Судя по всему, она будет работать на всех смартфонах, обновленных до iOS 18.

Ранее корпорация Apple назвала дату релиза новых версий операционных систем. Публичные версии iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 и macOS Sequoia выйдут 16 сентября.