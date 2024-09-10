Apple назвала дату выхода iOS 18

iOS 18 для iPhone и iPadOS 18 для iPad выйдут 16 сентября

Корпорация Apple назвала дату релиза новых версий операционных систем. Информация доступна на сайте компании.

После презентации iPhone 16 американский IT-гигант обновил страницы продуктов и сервисов на своем портале. Так, публичная версия iOS 18 для смартфонов выйдет 16 сентября. Она будет доступна для iPhone Xs, второго поколения SE, iPhone Xr и более новых устройств.

Операционная система для планшетов iPad будет доступна для скачивания 16 сентября. Новая iPadOS 18 выйдет для iPad седьмого поколения, iPad mini пятого поколения, iPad Air третьего поколения, iPad Pro, iPad Air и более новых аппаратов.

Выпущенная для компьютеров Apple macOS Sequoia также выйдет 16 сентября. Операционную систему watchOS 11 для часов Apple Watch можно будет загрузить 16 сентября.

Все операционные системы от Apple получат редизайн и поддержку работы с искусственным интеллектом (ИИ). Анонс ОС для своих продуктов Apple провела в июне, на мероприятии WWDC.

После презентации Apple российские ретейлеры открыли предзаказы на iPhone 16. У крупных торговых сетей самый доступный смартфон американского бренда обойдется в 113 тысяч рублей.