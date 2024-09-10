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11:43, 10 сентября 2024Наука и техника

Раскрыты цены на iPhone 16 в России

Ретейлеры открыли предзаказ на iPhone 16 в России, цены — от 113 тысяч рублей

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Российские торговые сети открыли предзаказы на новые смартфоны Apple. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Благодаря ретейлерам стали известны цены на устройства линейки iPhone 16 в России. Так, в «М.Видео» стартовый iPhone 16 оценили в 113 тысяч рублей, iPhone 16 Pro — 153 тысячи рублей, iPhone 16 Pro Max — 190 тысяч рублей. В МТС iPhone 16 стоит 115 тысяч рублей, iPhone 16 Pro — 155 тысяч рублей, iPhone 16 Pro Max — 195 тысяч рублей. Также оператор предложил модель 16 Plus за 135 тысяч рублей.

Аппараты американского бренда также появились на маркетплейсах. Так, на «Яндекс Маркете» доступны для заказа iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Флагманы оценены минимум в 200 и 210 тысяч рублей соответственно. Продавцы предлагают привезти телефоны в конце сентября.

В других крупных сетевых магазинах новые смартфоны Apple недоступны или появятся позднее. Ряд небольших интернет-магазинов также открыл предзаказы на устройства. Цены на iPhone 16 в них начинаются с 90 тысяч рублей и зависят от комплектации.

На презентации 9 сентября компания Apple представила смартфоны серии iPhone 16. В линейку гаджетов вошли четыре устройства, модели получили обновленный экран, новую камеру, поддержку работы с искусственным интеллектом.

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      Андрей Ставицкий
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