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09:54, 13 сентября 2024Силовые структуры

Подозреваемый в расправе гражданин Перу экстрадирован из России

Из РФ экстрадирован перуанец, находящийся в международном розыске с 2023 года

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Из России экстрадирован гражданин Перу, который с 2023 года находился в международном розыске за расправу. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.

По информации полученной от перуанской полиции, между гостями во время празднования дня рождения в частном доме города Лима возник конфликт. Подозреваемый Вальдивия Монтойя достал из автомобиля оружие и застрелил оппонента, после чего скрылся с места трагедии.

Обвиняемый через несколько дней покинул страну и был объявлен в международный розыск. Позже он был найден в Казани и задержан российскими полицейскими для дальнейшей экстрадиции на родину.

Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших на стороне украинских войск колумбийцев

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      Артем Соколов
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