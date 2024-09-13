«Калашников» разработает комплексную защиту от дронов

Президент «Калашникова» рассказал о разработке эшелонированной защиты от дронов

Концерн «Калашников» совместно с другими предприятиями разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов. Об этом президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил РИА Новости.

«Если говорить про борьбу с беспилотниками, то это вообще новая угроза, технические решения борьбы с которой находятся в процессе выработки. Совершенно очевидно, что это комплексная проблема. Нужна эшелонированная оборона, которая будет включать не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения», — сказал он.

Лушников отметил, что в эшелонированную оборону должны входить различные средства, включая гладкоствольные ружья и управляемые средства поражения. По его словам, сейчас для борьбы с FPV-дронами используют ружья «Сайга-12» и MP-155. Президент «Калашникова» подчеркнул, что над проблемой дронов работает «все сообщество».

В августе госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2024» ружейные патроны, которые предназначены для поражения мини-беспилотников различных типов. Патроны IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr отличаются от охотничьих и спортивных использованием пороха с усиленными характеристиками и увеличенной массой дроби повышенной твердости.