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14:27, 13 сентября 2024Наука и техника

«Калашников» разработает комплексную защиту от дронов

Президент «Калашникова» рассказал о разработке эшелонированной защиты от дронов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Концерн «Калашников» совместно с другими предприятиями разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов. Об этом президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил РИА Новости.

«Если говорить про борьбу с беспилотниками, то это вообще новая угроза, технические решения борьбы с которой находятся в процессе выработки. Совершенно очевидно, что это комплексная проблема. Нужна эшелонированная оборона, которая будет включать не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения», — сказал он.

Лушников отметил, что в эшелонированную оборону должны входить различные средства, включая гладкоствольные ружья и управляемые средства поражения. По его словам, сейчас для борьбы с FPV-дронами используют ружья «Сайга-12» и MP-155. Президент «Калашникова» подчеркнул, что над проблемой дронов работает «все сообщество».

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В августе госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2024» ружейные патроны, которые предназначены для поражения мини-беспилотников различных типов. Патроны IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr отличаются от охотничьих и спортивных использованием пороха с усиленными характеристиками и увеличенной массой дроби повышенной твердости.

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      Даниил Иринин
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