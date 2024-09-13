Китай призвал США перестать навязывать «лечение своих болезней»

Посол КНР в США Се Фэн: Вашингтон должен перестать вмешиваться в дела Пекина

Вашингтон должен перестать вмешиваться во внутренние дела Пекина и прекратить навязывание «лекарств для лечения собственной болезни». Об этом заявил посол КНР в США Се Фэн, передает South China Morning Post (SCMP).

«Внешняя политика США имеет крайне противоречивые черты. Вашингтон политизирует отношений, навязывает другим государствам "лекарства для лечения собственной болезни". Говоря о двухсторонних отношениях между странами, США также разыгрывают "китайскую карту" для своих внутриполитических целей», — отметил посол.

Се Фэн призвал не доводить отношения до стадии конфронтации сторон. Он подчеркнул, что потенциальный американо-китайский конфликт «был бы невыносим для обеих стран и всего мира».

Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику других стран и ущемлять их интересы. Он подчеркнул, что все имеют законный суверенитет и свои интересы безопасности.