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11:03, 13 сентября 2024Спорт

Кросби оценил погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Кросби восхитился погоней Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ
Сидни Кросби

Сидни Кросби. Фото: Peter K. Afriyie / AP

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби оценил погоню российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Его слова приводит Daily Faceoff.

Кросби восхитился Овечкиным и отметил, что очень благодарен быть частью этого события. «Очень здорово играть в одном дивизионе, иметь такую ​​историю, как у нас за эти годы, выступать в одно время с ним и видеть, как Алекс так близок к тому, что, вероятно, считалось непреодолимым рекордом. То, что он делает, невероятно», — отметил он.

В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Гретцки, на счету которого 894 гола. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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