Немецкие солдаты зайдут в Литву

Литва и Германия подписали соглашение о размещении немецкой военной бригады

Вильнюс и Берлин подписали официальное соглашение о размещении в Литве немецкой военной бригады. Об этом сообщает Министерство обороны Литовской Республики.

«Это историческое подписание (...) еще один важный шаг на пути к практической реализации присутствия немецкой бригады и доказательство непоколебимой приверженности Германии обеспечению безопасности Литвы», — заявил глава оборонного ведомства Литвы Лауринас Кащюнас.

Глава Минобороны подчеркнул, что это соглашение поднимет уровень безопасности республики на новый уровень и «усилит оборону НАТО».

Ранее Кащюнас объявил об установке оборонительных укреплений «зубы дракона» в городе Панямуне на границе с Россией.

В апреле в Литву из Германии отправились первые бригады бундесвера. К концу 2024 года заявлено увеличение личного состава до 150 человек.