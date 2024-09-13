Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:17, 13 сентября 2024Бывший СССР

Немецкие солдаты зайдут в Литву

Литва и Германия подписали соглашение о размещении немецкой военной бригады

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Вильнюс и Берлин подписали официальное соглашение о размещении в Литве немецкой военной бригады. Об этом сообщает Министерство обороны Литовской Республики.

«Это историческое подписание (...) еще один важный шаг на пути к практической реализации присутствия немецкой бригады и доказательство непоколебимой приверженности Германии обеспечению безопасности Литвы», — заявил глава оборонного ведомства Литвы Лауринас Кащюнас.

Глава Минобороны подчеркнул, что это соглашение поднимет уровень безопасности республики на новый уровень и «усилит оборону НАТО».

Ранее Кащюнас объявил об установке оборонительных укреплений «зубы дракона» в городе Панямуне на границе с Россией.

В апреле в Литву из Германии отправились первые бригады бундесвера. К концу 2024 года заявлено увеличение личного состава до 150 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами вглубь России

      В российском зоопарке осел нашел неожиданное применение песку и попал на видео

      Раскрыта причина задержания министра труда российского региона

      Жительница ДНР описала встречу с приехавшими в город мигрантами словами «сжимаются кулаки»

      Российский министр призвал «делать детей» в перерывах между работой

      Справивших нужду на БТР российских подростков отправили в СИЗО

      Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ под Покровском

      Дочь Синди Кроуфорд повторила культовый образ модели 30-летней давности

      В Белоруссии заявили о готовности вступить в антисанкционную коалицию Ирана

      Российская юмористка оценила перспективу эмиграции словами «боюсь стать бездомной»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше