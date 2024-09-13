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10:39, 13 сентября 2024Экономика

Рабочие Boeing объявили забастовку из-за низких зарплат

Рабочие завода Boeing объявили забастовку после повышения зарплат на 25 %

Фото: David Ryder / Reuters

Новое соглашение профсоюза с руководством американской аэрокосмической корпорации Boeing не устроило работников завода, что находится в окрестностях Сиэтла, и подавляющее большинство из них выбрали забастовку. Об этом со ссылкой на заявление переговорщика от Международной ассоциации машинистов и аэрокосмических рабочих (IAM) Джона Голдена сообщает Reuters.

Стачка начнется в пятницу в полночь, за нее проголосовали 96 процентов участников профсоюза. Чуть меньше, 94,6 процента, выступили против соглашения с Boeing. Стачка станет первой на предприятии, где работают около 30 тысяч человек, с 2008 года.

Сделка, поддержать которую руководство IAM советовало своим членам еще в прошлое воскресенье, включала в себя повышение заработной платы на 25 процентов и бонус за подписание контракта в размере трех тысяч долларов. Также компания принимала на себя обязательства создавать следующий коммерческий лайнер на этом предприятии.

Однако работники считают рост своего дохода слишком низким. Они требуют повышения зарплаты на 40 процентов, а также хотели бы сохранения для себя ежегодного бонуса.

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Конфликт возник спустя несколько недель после того, как Boieng возглавил Келли Ортберг. Он должен решить многочисленные проблемы производителя, который в последние годы находится в плохом состоянии. Одним из ударов стал инцидент с дверью почти нового самолета 737 MAX, которая в январе этого года отвалилась в процессе полета. Лайнер выпустил именно тот завод, где начинается забастовка.

В Boeing признали, что согласованная с профсоюзами сделка провалилась и готовы вернуться к переговорам. Холден также анонсировал новые встречи, но не смог уточнить, когда они начнутся и как долго продлится стачка.

Продолжительность забастовки остается главным вопросом для аналитиков, поскольку она может существенно повлиять на финансовые результаты компании, и без того переживающей серьезное падение акций. По оценке банка TD Cowen, если работа остановится на 50 дней, то потери составят 3-3,5 миллиарда долларов.

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      Платон Щукин
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