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16:42, 13 сентября 2024Мир

МИД объяснил назначение телеведущей Зейналовой послом России

Захарова: Зейналова назначена послом России в Маврикий по образованию дипломата
Ирада Зейналова

Ирада Зейналова . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Ирада Зейналова, будучи журналистом-международником и обладателем второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России, прекрасно подходит на должность посла Российской Федерации в Маврикии. Так новое назначение Зейналовой объяснила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Получаю много вопросов на этот счет одного и того же порядка: как телеведущая может стать дипломатом?
У нас есть золотое правило — не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало», — указала она.

Также Захарова поздравила Зейналову с новой должностью и пожелала успехов на благо Родины.

13 сентября президент России Владимир Путин назначил Зейналову послом в Республике Маврикий. Она сменила на этом посту Константина Климовского, работавшего с 2017 года.

В свою очередь Зейналова заявила, что приняла решение завершить журналистскую карьеру. «Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями. У меня, наверное, самые верные телезрители на свете», — сообщила она.

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      Виктория Кондратьева
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