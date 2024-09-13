Изнасиловавшему дочь участника СВО мигранту смягчили наказание с 8 до 3,5 года

Суд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему дочь участника СВО

Начало событий в новости Бастрыкин отреагировал на приговор мигранту за изнасилование дочери бойца СВО

Челябинский областной суд смягчил приговор таксисту-мигранту из Таджикистана, осужденному за изнасилование 16-летней девушки в Магнитогорске. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на суд.

После рассмотрения апелляционной жалобы суд смягчил наказание с 8 до 3,5 года и заменил строгий режим на общий.

Судебным решением возмутился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и потребовал от руководителя челябинского управления ведомства доклад о результатах расследования уголовного дела. В ведомстве указали, что потерпевшая является дочерью участника специальной военной операции (СВО).

Изнасилование произошло в августе 2023 года. Мигрант за рулем такси вез 16-летнюю девушку. Он вытащил ее из машины и насильно привел к себе домой, где надругался. После задержания мужчина отрицал свою вину. Но его отправили в СИЗО, а в мае вынесли приговор.