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12:37, 13 сентября 2024Силовые структуры

Бастрыкин отреагировал на приговор мигранту за изнасилование дочери бойца СВО

Глава СК затребовал дело по приговору мигранту за насилие над дочерью бойца СВО

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мигранта, изнасиловавшего дочь бойца специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Поручение дано руководителю управления СК по Челябинской области.

В ведомстве сослались на публикации в прессе о том, что в 2023 году в Челябинске приезжий надругался над несовершеннолетней дочерью участника СВО. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Однако суд назначил ему слишком мягкое наказание.

3 сентября сообщалось, что Зюзинский районный суд Москвы арестовал на два месяца таксиста-мигранта Хусанбая Туйчиева, который в салоне автомобиля изнасиловал пассажирку.

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      Любовь Ширижик
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