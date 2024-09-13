Бастрыкин отреагировал на приговор мигранту за изнасилование дочери бойца СВО

Глава СК затребовал дело по приговору мигранту за насилие над дочерью бойца СВО

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мигранта, изнасиловавшего дочь бойца специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Поручение дано руководителю управления СК по Челябинской области.

В ведомстве сослались на публикации в прессе о том, что в 2023 году в Челябинске приезжий надругался над несовершеннолетней дочерью участника СВО. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Однако суд назначил ему слишком мягкое наказание.

3 сентября сообщалось, что Зюзинский районный суд Москвы арестовал на два месяца таксиста-мигранта Хусанбая Туйчиева, который в салоне автомобиля изнасиловал пассажирку.