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13:45, 13 сентября 2024Россия

Минобороны показало кадры ударов по скоплению ВСУ в лесополосе Курской области

МО опубликовало кадры ударов по скоплению ВСУ в лесополосе Курской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Появились кадры артиллерийских ударов по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые укрывались в лесополосе в Курской области. Видеозапись, опубликованная Минобороны, есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кадры сняты в приграничных районах региона. Скопление украинских военных обнаружила группировка войск «Север» с помощью средств воздушной разведки. Цели были уничтожены артиллерией.

«В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение личного состава противника», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее Министерство обороны показало видеозапись, на которой экипажи вертолетов Ка-52м «Аллигатор» нанесли удары по живой силе и бронированной технике ВСУ. Согласно докладам авианаводчика, все намеченные цели были уничтожены.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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