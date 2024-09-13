Минобороны показало кадры ударов по скоплению ВСУ в лесополосе Курской области

МО опубликовало кадры ударов по скоплению ВСУ в лесополосе Курской области

Появились кадры артиллерийских ударов по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые укрывались в лесополосе в Курской области. Видеозапись, опубликованная Минобороны, есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кадры сняты в приграничных районах региона. Скопление украинских военных обнаружила группировка войск «Север» с помощью средств воздушной разведки. Цели были уничтожены артиллерией.

«В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение личного состава противника», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее Министерство обороны показало видеозапись, на которой экипажи вертолетов Ка-52м «Аллигатор» нанесли удары по живой силе и бронированной технике ВСУ. Согласно докладам авианаводчика, все намеченные цели были уничтожены.