Минобороны России показало кадры атаки «Аллигатора» по позициям ВСУ в Курской области

Минобороны РФ показало видео атаки вертолета Ка-52м по позициям ВСУ под Курском

Экипажи вертолетов Ка-52м «Аллигатор» нанесли удары по живой силе и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео боевой работы одного из них ведомство предоставило «Ленте.ру».

На кадрах видно, как вертолет взлетает, направляясь к позициям украинских войск. Затем экипаж открывает огонь авиационными ракетами по разведанным целям. «После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета», — рассказали в Минобороны.

Там подчеркнули, что, согласно докладам авианаводчика, все намеченные цели были уничтожены.

Ранее ведомство показало видео уничтожения в Курской области гаубицы Д-30 ВСУ. На снятых с высоты кадрах видно взрыв гаубицы, стоящей возле деревьев. По информации российских военных, техника была уничтожена прямым попаданием артиллерии.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны России на 10 сентября, с момента вторжения Киев потерял на курском направлении 11 800 бойцов. В свою очередь, в Минздраве Курской области рассказали, что за это же время пострадали 243 мирных жителя региона, среди которых 11 детей.