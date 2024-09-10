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14:56, 10 сентября 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения гаубицы Д-30 ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения в Курской области гаубицы Д-30, принадлежавшей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«В приграничном районе Курской области в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную огневую позицию гаубицы Д-30 ВСУ возле лесополосы», — говорится в сообщении министерства.

На кадрах, снятых сверху, запечатлен момент взрыва позиции гаубицы, стоящей около деревьев. По данным оборонного ведомства, объект был уничтожен прямым попаданием российских артиллеристов.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

10 сентября российским войскам удалось отразить шесть атак ВСУ в Курской области. Украинские войска попытались атаковать в направлении населенных пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька.

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      Никита Абрамов
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